前市長韓國瑜在任時，中央不滿高雄治安問題，徐國勇部長連夜南下高雄駐點處理，對照如今高雄治安排名墊底，嚴重到被外界嘲諷為「慶記之都」，市長陳其邁以一場音樂會就請到了蔡英文總統到港都開唱，國民黨議員黃紹庭笑稱邁邁不愧是「小英男孩」，這不禁讓人好奇，對小英總統與邁邁市長而言，對高雄的關心，就是在「防堵罷捷」與「大港重唱」嗎？

黃紹庭在臉書PO文指出，陳其邁市長上任這半年多以來，施政滿意度「六都倒數第二名」，解決「空污」問題也毫無作為，石化廠火災意外連連；至於「治安」更是敗壞亮紅燈，過去這半年來，高雄創下「月月都有槍擊案」的紀錄，連麵包師傅、割草工都擁有槍枝及子彈，光是今年一到三月因爲槍擊案而喪生的人數，就已是過去兩年的三倍之多。

不僅如此，素有「勞工之都」稱號的港都高雄，近日公安事件更是頻傳，昨天又有一位工人在大樓工地，因為公安問題而不幸身亡，一個美滿家庭就此破碎。疏於有效管理的職場安全，導致奪去了無辜高雄勞工朋友的性命安全，高市府絕對難咎其責。

諷刺的是，在高雄面臨如此多市政問題、百廢待舉的當下，民進黨心心念念的卻是恢復「大港開唱」，卯足全力動員所有黨公職人員陪同蔡英文總統出席音樂會。小英總統這次的造訪，不是來看高雄的治安、空污及勞安等問題，提供中央資源或解決之道，而是來參加猶如宣示綠營政治勝利的一場嘉年華會，叫高雄人情何以堪？

(中時 )