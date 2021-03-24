上銀(2049)下午舉行線上法說會，董事長卓文恒指出，半導體、5G、工具機狀況都相當不錯，這兩個月歐美市場也逐漸有起色，第1季歐美金額將逐漸提升。目前訂單能見度來看，依照各產品線不同狀況，訂單能見度從3到6個月不等。目前接單價格沒有實際到2018年的頂峰，第2季是否進一步漲價，還是看市場需求狀況以及原物料走勢。

上銀去年第4季營收61.51億元，季增5％，年增53％，營業毛利16.62億元，毛利率27％，較第3季28.4％下降，主要毛利率較高單軸機器人出貨下降，產品組合差異影響1％，另外，12月現增員工認股成本增加，也影響毛利率0.5％，營業淨利4.69億元，季減29％，稅前淨利6.43億元，季減40％，稅後淨利5.68億元，每股盈餘1.78元。

2020年合併營收為212.66億元，年增5.23％，創歷史次高，合併毛利率27.23％，較上年度下滑6.29個百分點，業外收益4.48億元，主要處分廠房及人民幣升值產生匯兌收益貢獻，較上年度業外虧損2.36億元為佳，稅後淨利19.3億元，年增3.45％，每股稅後盈餘6.05元。

上銀已經在去年第4季及今年第1季調漲產品售價，但卓文恒指出，2019年及2020年因美中貿易戰有降價搶單，第4季價格回升，只是陸續把價格調回2018年水準，目前接單價格並沒有到2018年頂峰，接下來會不會繼續調漲，仍要看需求狀況，不過對第1季毛利率提升會有幫助。

對於今年工具機展望，卓文恒認為，工具機產業跟汽車連動有關，前兩年汽車狀況不佳，但去年年中日本車市開始回升，工具機產業接單也開始好轉，包括歐美在下半年汽車生產線也陸續往上，上銀歐洲各地子公司，像是德國、義大利，有些接單金額回到2018年水準或者是疫情前的三分之二表現。

目前大型工具機台需求較強勁，這些交期5.5到6個月，中小型機台約3到4個月，另外，像是微型滑軌去年交期有4個月，目前縮短約3到4個月，各產品線需求並不是很一致。

上銀新產品晶圓機器人傳出喜訊，目前接單爆滿，但IC受到限制，必須取晶片才能增加供應量。另一方面，除了供應半導體廠外，晶圓機器人也用在細菌培養，也首次成為應用在日本第一個醫療案例。

2020年上銀資本支出約10多億元，今年大幅倍增到30到40億元，除了讓設備製程效率提升外，也支應台中及日本神戶、義大利擴廠的需求。

(時報資訊)