特斯拉執行長馬斯克周二晚間宣布，現在可以在美國使用比特幣購買特斯拉電動車，受此激勵，比特幣價格急彈。

該電動車製造商上個月披露已經購買價值15億美元的比特幣，且很快就會開始接受這個全世界最受歡迎的加密貨幣作為支付工具。

馬斯克周二晚間在推特上發文：「現在你可以用比特幣買一輛特斯拉」。

他並表示，美國以外地區將可以在「今年晚些時候」以比特幣購買特斯拉電動車，但他未指明是哪些國家。

為了接受這類付款，馬斯克表示，特斯拉將使用「內部」與「開放原始碼軟體」（Open-source software）。他並表示，特斯拉「直接操作比特幣節點」（nodes）。

節點是比特幣網路上的電腦，用於驗證交易，並避免加密貨幣被支用兩次。

投資人看好特斯拉此舉將加速比特幣的普及，比特幣價格急速反彈，目前漲4.18%，報56,281.94美元。

(時報資訊)