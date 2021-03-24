24日港股開低走低，在早盤開跌59點後，大盤表現每況愈下。盤中也一度跌逾600點，尋求百日線支撐。恆生指數收27,918.14點，下跌579.24點，跌幅2.03%，並失守28000點關卡。國企指數(H股)收10,847.98點，下跌263.2點，跌幅2.37%。

搜索引擎百度集團，23日在港掛牌首日就出師不利，24日股價再創上市新低，最低一度見到249.4港元，較新股上市公開發售的招股價252港元，還要少1%。百度最後收250.8港元，跌0.47%。

同時，快手跌12%，因2020年財報中，營收雖增5成至587.76億人民幣，但全年淨虧損1,166.35億人民幣，超出市場預期的707億人民幣。

騰訊績跌0.8%，因傳出創辦人馬化騰3月曾與中國大陸主管反壟斷業務的官員會面，並討論騰訊在法令遵循方面等事宜，也讓人不禁懷疑，騰訊可能是繼阿里巴巴後，下一個被政府鎖定的目標。

另外，吉利續挫逾11%，友邦跌逾3%，小米也跌逾2%。

(時報資訊)