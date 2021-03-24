監察院日前針對內政部換發新式晶片身分證New eID，提出調查報告。內政部表示，感謝監察院認可推動新式身分證的適當性、採購案未違反政府採購法等作為，未來將虛心檢討，並在2個月內完整回覆監察院，後續會依行政院的指示，制定專法後再依法辦理。

內政部指出，監察院調查報告中認為：一，推動New eID在比例原則的要件方面尚符適當性原則，即國發會已責成各部會辦理各種智慧政府服務，並提出具體數據及節省時間說明優勢，較現行紙本環境更為便利應無疑義。二，內政部辦理New eID換發規劃及建置等採購案，未有違反政府採購法的明確事證。三，內政部就New eID的社會溝通工作不可謂不積極。

監察院調查報告也提到應再強化法制，改變社會溝通的態度與方式，穩定戶役政系統，並與國發會及行政院資通安全處合作強化New eID應用的資安防護，始能在資通安全面向充分支持New eID的推動等意見。

內政部表示，New eID換發，行政院已指示，將制定專法後，再依法辦理，並責成副院長召集相關政委、國發會、行政院資安處及內政部組成專案小組，分工研議專法、強化資安等作為。另戶役政系統經改善資源架構、建立程序管理、優化程式維運及調校系統軟硬體後，系統運作已趨於穩定。內政部將依限於2個月內將檢討策進作為回復監察院。

(工商 )