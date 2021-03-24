溫翠蘋19歲女兒溫心舞（ISSA）從小在美國唸書長大，因疫情關係返台，熱愛表演的她，也利用空檔積極試鏡爭取表演機會，順利加入民視社會寫實劇《日蝕遊戲》，飾演英文家教老師。她原擔心自己口音太重，不過角色設定是從美國留學回來，讓她大讚根本就是「本色演出」。

溫心舞原本在紐約藝術大學就讀表演藝術系，但去年美國COVID-19疫情嚴重，她就先從紐約回到洛杉磯，結果疫情還是很嚴峻，媽媽溫翠蘋請她先休學，回台灣陪伴家人。她返台後加入劇組，跟睦媄、方琦、陳彥嘉、蔡承翰、吳鈺萱、蔡天嘉、駱炫銘等有不少對手戲，媽媽也給她很多鼓勵，知道她中文不好，也會陪她讀劇本。

儘管她拍攝時不小心脫口說出英文台詞，反而被導演張智昇誇讚更貼近角色，尤其成熟穩重的她，看不出來是第一次演戲，戲劇表現不俗，是未來的閃亮之星。

《日蝕遊戲》主題圍繞在上流社會間，「貴婦團爭議」、「企業掏空」及「職場女性被迫回歸家庭」等議題，溫心舞飾演富二代家教老師，以老師視角看富二代的黑暗面，宛如韓劇《上流戰爭》，惡霸富二代自認霸凌同學也沒什麼，要刷新觀眾的口味。

溫心舞表示，雖然自己在美國大熔爐生活，但也許太年輕，還沒聽過甚麼上流社會的黑暗面，反而媽媽溫翠蘋給了她許多關愛，讓她開心成長。溫心舞表示自己雖然中文不好，但讀完劇本後也被震懾到，很期待戲劇播出。

溫翠蘋（右）女兒溫心舞（左）遺傳媽媽高顏值優良基因。（民視提供）

溫心舞從小在美國念書，開心回台灣拍戲結交到好朋友。（民視提供）

蔡天嘉（左起）、 蔡承翰 、陳彥嘉、 駱炫銘、 溫心舞 、方琦 、睦媄 、吳鈺萱因為拍攝《日蝕遊戲》成了好朋友。（民視提供）

溫心舞加入《日蝕遊戲》演出英文家教老師。（民視提供）

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