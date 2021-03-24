鄭姓老翁其腳踏車外出，體力透支又迷路，中市警局霧峰分局萬豐派出所員警，協助送回，腳踏車也由員警幫忙騎回家。（霧峰分局提供/黃國峰台中傳真）

鄭姓老翁其腳踏車外出，體力透支又迷路，中市警局霧峰分局萬豐派出所員警，協助送回家，熱心舉動，讓鄭翁倍感溫馨，非常感謝警方的協助。（霧峰分局提供/黃國峰台中傳真）

民眾日前下午約2點發現，霧峰區豐正路386巷口有一名路倒老翁，向中市警局霧峰分局萬豐派出所報案，員警到場發現是長期關懷對象，該翁因騎自行車外出，迷失方向，癱坐在地上，員警二話不說，立即請老翁上車，並幫忙把腳踏車騎回去，且老翁家巡邏車進不去，員警也背起老翁將他背回家，讓鄭翁非常感激。

家住住霧峰區光明路的80歲鄭姓老翁，日前自行騎自行車外出，因天氣炎熱，鄭翁騎不了幾公里，就頭昏眼花，把腳踏車丟著、癱坐在路旁，而且也搞不清楚東西南北，忘記回家的方向，幸好有熱心民眾經過，協助報警。

萬豐派出所員警到場，發現是長期關懷對象，初步檢視老翁身體無恙後，見老翁已雙腿疲軟，應該無法自行騎腳踏車回家，於是請鄭翁坐上巡邏車，由員警載送回家，其腳踏車也由一名員警幫忙騎回他家，由於鄭翁住在巷弄內，巡邏車無法直達鄭翁家，待巡邏車到巷口時，由熱心的張姓警員，直接將老翁背回家，圓滿順利將人送回，熱心舉動，讓鄭翁倍感溫馨，非常感謝警方的協助。

霧峰分局長陳家銘表示，員警積極為民服務，協助走失民眾返家，積極作為深獲家屬感謝與讚揚，樹立警察優良形象，足為同仁表率；並呼籲民眾，家中若有老人、失智病患，可向台中市政府社會局申請愛心手鍊，並將該手鍊佩掛在身上，如不慎走失時，尋獲單位可立即透過愛心手鍊，減少老人家在外的風險。

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(中時 )