五月一日起豬隻死亡保險強制納保的辦法。（周麗蘭翻攝）

豬隻死亡保險強制納保今年五月一日起跑，500頭以下全額補助，其餘依據牧場登記遞減補助，養豬戶負擔每隻保費9.72元至19.44元。當豬隻因病或意外致死時，40公斤以上每隻補償750元、50公斤以上補助1800元，雲林縣已有83％納保。

雲林縣是全台最大養豬縣，目前養豬158萬頭、共1223場，目前豬隻死亡保險是每頭保費是32.4元，不論養豬頭數，政府一律補助22.68元、養豬戶負擔9.72元，全縣已納保130萬頭約83％。

今年五月一日起豬隻死亡保險全面納保，不論規模大小都要投保，未投保者兩年內不給予天然災害救助、農業專案貸款、設施補助，肉品市場及屠宰場也不受理拍賣和屠宰。

縣府農業處畜產科長謝詠丞說，強制納保上路後，根據牧場登記證500頭以下全額補助保費，999頭以下農民自付每頭9.72元、1000頭至2999頭自付12.96元、3000頭至6999頭自付16.20元、7000頭（含在85場內）以上自付19.44元。

謝詠丞說，以飼養1000頭計算，農戶繳保費1萬2960元，若豬隻因疾病、難產、雷擊、溺水、火燒、摔跌、意外致死可申請理賠，1000隻理賠上限是30頭，40公斤以上才理賠，40公斤至50公斤每隻賠750元（上限15頭）、50公斤以上賠1800元（15頭）。

農業處統計，雲林縣現行投保的83％養豬戶中，每一期（半年）有九成保戶申請理賠，理賠率約九成。

謝詠丞表示，若無牧場登記證19頭以下者必須向鄉鎮市公所申請佐證文件，強制免費納保；25日在二崙鄉與大埤鄉、26日在土庫鎮與林內鄉、30日在麥寮鄉與褒忠鄉、4月1日在水林鄉舉辦說明會。

(中時 )