嘉義基督教醫院因應防疫，設計出新生兒防護面罩。（廖素慧攝）

嘉義基督教醫院首創適合0至3個月新生兒戴的防護面罩，24日由院長姚維仁代表捐贈1000個給嘉義市政府，將送給嘉義市的新生兒，由市長黃敏惠代表接受，嘉基兒童醫學部暨創新育成中心主任周信旭醫師說，新生兒不適合戴口罩，戴防護面罩可以防護7至9成飛沫傳染。

周信旭說，去年新冠肺炎開始肆虐，約有2至3成新生兒沒有按時到醫療院所打預防針，預防針沒有依時程注射，會影響小孩的防護力，但新生兒戴口罩可能影響呼吸而造成窒息，因而設計透明防護面罩。

周信旭說，據文獻資料指出，這種面罩防護對飛沫傳染有7至9成效用，醫院將面罩免費送給在嘉基出生的新生兒，受到國內外民眾很大回響，都想買這款防護面罩，當時用3D列印製作，數量有限，後來開模量產，醫院樂捐給市府，送給嘉義市更多新生兒加強防護力。

周信旭說，目前這款防護面罩尺寸是提供0至3個月新生兒，以後將推出1歲以前都適用的防護面罩，材質上選用無毒的塑膠片，硬度及柔軟度適中，皇冠造型的頭圈加軟墊，還有鬆緊帶及可調節式的設計，皇冠也有多種顏色，實用又有美感。

嘉義基督教醫院首創新生兒防護面罩，免費送給嘉義市的新生兒加強防護。（廖素慧攝）

黃敏惠表示，面對疫情，幼嬰仔戴不了口罩，感謝嘉基醫院首創新生兒防護面罩，並捐贈1000個給市府，推出後廣受新生兒父母和台北醫師的歡迎和詢問，嘉義市新生兒戴上面罩外出或進出醫療院所多一層保護。

嘉義市衛生局表示，新生兒父母任何一方設籍在嘉義市，已委託本市接生醫療院所免費贈與，在外縣市出生的寶貝，家長可於上班時間洽詢電話（05）2338042醫政科。

(中時 )