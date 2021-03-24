由東海大學與勞動部勞動力發展署中彰投分署等單位共同合作，24日在東大舉辦「AI時代．職達未來」就業暨實習徵才博覽會。東大校長王茂駿表示，數位浪潮對於職場與社會帶來很大的影響， AI已被運用在各個不同的領域，許多不同的智慧化系統持續發展與進化，期許學生在數位、博雅及跨域等3方面的學習，迎接未來職場。

面對後疫情時代，為協助畢業生順利就業，徵才博覽會有70多家企業與機構參加，橫跨科技業、製造業、服務業、文教業、通路零售等17項產業，提供6千個以上的海內外求職機會，約吸引5千人次參與，為讓徵才服務不間斷，徵才博覽會即日起至4月22日期間提供線上就業暨實習徵才網站。

王茂駿表示，AI已被運用在各個不同的領域，許多不同的智慧化系統持續發展與進化。東海大學推動AI範疇包含智慧醫療、智慧製造、智慧建築與智慧生態希望學子都能具備未來職場的能力需求，為未來的發展做最好的準備，成為職場達人。

勞動部勞動力發展署中彰投分署長林淑媛表示，勞動部為了鼓勵大專青年在校期間培養就業力，分署每年都和各大專院校合作辦理職涯諮詢、就業服務或職業訓練的相關計畫措施，幫助青年順利銜接職場。今年勞動部也持續推動產業新尖兵訓練計畫，訓練期間並提供學習獎勵金與相關津貼，建議畢業生們多加利用。

(中時 )