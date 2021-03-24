56年來最嚴峻旱情未解，今日旱災中央應變中心更宣布4月6日起實施苗栗、台中地區的「供五停二」分區限水措施，農委會表示，近年來大力發展智慧農業，即使面對旱情也能藉由智慧灌溉做到更有效的河川水調度，並預告本周五(26)會召開記者會說明本次乾旱對農糧作物的影響。

近日雖有鋒面通過帶來降雨，但對於西半部水庫集水區的挹注並無明顯解渴，因此旱災中央應變中心決議自4月6日起針對苗中地區實施「供五停二」分區限水，工業區、科學園區因為有專管供水則是實施節水15％，避免產業受影響。

農委會主委陳吉仲今(24)日出席「2021智慧農業數位分身創新應用競賽頒獎典禮暨成果發表會」，並接受媒體聯訪，他說，今天開始每一到兩周會召開針對乾旱影響農業部門的相關會議，因為乾旱正在嚴重影響所有農糧作物的生產，以芒果為例，過年前雖然開花非常好，但因為乾旱少雨，加上高溫導致病蟲害嚴重，收成反而不好。

陳吉仲指出，今天剛好參加智慧農業的成果發表會，智慧農業可以用在生產、行銷通路管理等，更重要的是可以用在智慧農業灌溉，在灌溉用水中，特別是河川水部分要如何透過智慧灌溉做更有效的調度，以確保所有現在種植的50到60萬公頃農地上的作物可以有所需用水，否則將會造成農產品市場的波動。

他說，今早也已召開農業部門的乾旱應對會議，今天的決議將在周五記者會上對外說明。

(中時 )