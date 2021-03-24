日本東京奧運因疫情從2020年延至2021年舉辦，日前也宣布東奧聖火傳遞25日從福島起跑，但近日陸續有多名火炬手辭退，像是常盤貴子、阿部真央和渡邊徹，黑木瞳更以減少新冠肺炎感染機率為由；今（24）日又爆出，20世紀末最正美少女廣末涼子也辭去傳遞聖火任務，稱行程難調整，但網友普遍認為辭退原因也是和疫情有關。

據日媒《NHK News》報導，在女星黑木瞳因疫情嚴重辭退東奧火炬手任務後，廣末涼子今日也以行程問題，辭去在家鄉高知縣當火炬手一職；消息曝光後，高知縣發言人表示很可惜，許多民眾本來都很期待能看到廣末涼子。

不過，日本疫情仍然嚴重，所以東奧堅持舉辦，讓不少明星藝人不看好，更紛紛找理由辭退，像是黑木瞳、常盤貴子、五木寬、渡邊徹和阿部真央，疑似都擔憂感染新冠肺炎，故陸續婉拒這項光榮的任務。

但日本演藝圈還是有不少人支持東奧，像是曾確診過新冠肺炎的人氣女星石原聰美，她還是官方宣傳大使，25日會和搞笑藝人三明治人、昔日奧運金牌得主野村忠宏、射擊選手田口亞希，出席廣島起跑儀式；雖然東奧聖火傳遞波折不斷，日前也有傳出好消息，知名演員伊藤英明和山本耕史都會擔任火炬手。

廣末涼子出道時，就以元氣滿滿的笑容，和清新脫俗的氣質，成為「20世紀末最正美少女」，儘管爆紅後又一度崩壞，但從人生低潮重新站起來後，已經變成願意在節目上大方聊私人生活的高EQ演員。

(中時新聞網)