伺服器機殼廠勤誠（8210）受惠疫後生活模式與新工作常態皆帶動雲端需求，帶動大型資料中心持續擴建，美系大客戶拉貨動能轉強，目前訂單能見度已達上半年，第二季營收可望挑戰單季新高。

勤誠去年在雲端需求強勁，以及出售中和辦公室處分利益挹注之下，年度稅後淨利達9.76億元，年增7.11％，EPS 8.16元，連三年改寫新高。

勤誠前2月營收10.13億元，年增29.29％，預期首季業績將淡季不淡，上半年在手訂單能見度佳，帶動第二季營收可望優於去年同期，挑戰歷史單季新高，且未來三至五年成長趨勢明確。

勤誠去年整體出貨155萬台機殼，若以出貨區域來分，中國大陸占41％，美國占36％，歐洲占6％，其他地區占17％，今年上半年則因美系客戶拉貨動能顯著增溫，以及基期相對較低，研判美國市場營收占比可望提升。

此外，由於原物料價格上漲、匯率波動等多重因素，勤誠坦言，在獲利方面會受到一定程度的影響，但公司已全面實行應變策略，部分客戶也接受適度價格調整，且勤誠除了大型系統整合商，還有上百家中小型白牌客戶，可望透過不同營運模式調整產品組合，來反應一定比例的成本上升。

勤誠董事會通過擬配發現金股利4元，換算配發率約49％，若排除一次性處分利益，配發率達61％，維持往年水準，以最新收盤價84.4元，現金殖利率約4.74％。

長期而言，勤誠看好5G、AIoT與邊緣運算等新應用持續推升伺服器需求，未來將持續深耕機殼整合方案，在研發設計、材料技術上創新突破，並結合彈性製造優勢，持續擴張白牌市場份額，不排除跨足其他領域，布局異業結盟與跨界資源整合，推動公司下一階段成長。

(工商 )