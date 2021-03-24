一到連續假期，您是否也開始煩惱要去哪兒玩？屏東縣政府「攢便便」（準備好的意思）的十大遊程強力推薦，可以青春活力直衝恆春半島參與「2021台灣祭」，也能休閒慢活、怡然自得的逛逛「屏東恆春半島旅遊市集」；或者活力充沛的規劃鐵馬騎旅萬金，當然也可以文青魂上身來趟文創美食生活行。豐富多元的屏東，兒童節暨清明連續4天假期，走趟國境之南，一日二日三日遊、美食休閒上山玩海都是您來屏東好好玩的最佳選擇。

清明連假的國境之南可說非常熱鬧，屏東縣政府安排可動可靜的豐富活動，同時規劃十大遊程一日二日三日遊強力推薦，邀請民眾連續假期不能錯過的就是來屏東好好玩一趟。去年因疫情停辦的屏東墾丁音樂季，今以全新品牌「台灣祭」於4/1至4/3透過四大舞台、百組藝人，免費入場方式在墾丁大灣遊憩區盛大舉辦，董事長樂團、玖壹壹、Matzka、糜先生、怕胖團等超強卡司輪番登場，獨立音樂讓你High翻天!

已舉辦3年的「屏日生活市集」，今年改名為「屏東恆春半島旅遊市集」，於4/3、4/4在恆春西門廣場熱鬧舉辦，在這場旅遊市集中，從食宿遊購行多角度的顛覆民眾來恆春半島只有陽光沙灘比基尼的刻板印象，好廢團隊運用海洋廢棄物再製藝術作品展覽、水蛙窟部落推展低碳慢活的生態旅遊體驗，而豐富多元有層次感的手作文創作品、在地小農精心烘焙的美味輕食料理，好吃好玩的市集，就在這場屏東恆春半島旅遊市集。

連續假期前，「攢便便」（準備好）的十大遊程，特別配合兒童節的氛圍，規劃了屏東各知名的共融公園遊戲場域，包括就在文青打卡勝地-勝利星村旁的屏東勝利溜滑梯公園、全齡共遊的縣民公園；而2021自行車年的鐵馬愛好者不能錯過的騎旅萬金遊程，還能在來回17公里的路程中品味屏東咖啡園區的香濃、萬金聖母聖殿的寧靜，豐富多元的十大遊程就等您上網點閱參考。十大遊程詳細介紹，可至屏東縣政府交通旅遊處官網專區查詢。

(工商 )