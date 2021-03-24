台灣社會往老齡化發展，老年人最主要問題為肌少症、心血管疾病，其中心血管疾病年輕化，所造成的後遺症，讓病患對復健設備需求大，怡仁綜合醫院率全國之先引入日本復健機器人，用於脊髓損傷、中風癱瘓等患者的復健領域，讓患者能透過意念復健，改善行動不便的狀況。

怡仁綜合醫院機器人復健中心花了兩年時間籌備，去年硬體設備陸續到位，因疫情之故延至今年正式對外營運，院長李典穎表示，進由日本Cyberdyne株式會社研發的復健機器人，目前全球共有16個國家使用，台灣是繼日、菲、新、馬後第5個使用的亞洲國家，獨步全台。

復健機器人重量僅14公斤，穿脫約2分鐘，能藉由感應器，讀取大腦透過神經向肌肉發出的生理訊號，來協助穿戴者完成打算要做的動作，如站立、行走等，同時藉由加強和調整，提供感應鞋的裝置，由腳底至膝關節再到髖關節完整支撐，運用神經可重塑原理，讓下肢行走障礙者，重新學會跨步的感覺及動作控制功能。

李典穎解釋，一般復健以穿戴式為主，只有穿戴的時候靠著外力做動作訓練，但拿掉器材之後，病人沒有辦法自主動作，使用復健機器人的差異在於，在有外力之時能刺激神經訊號接收，等到把機器人移除後，病人甚至有機會達到自主動作。

復健科主任陳俊良表示，怡仁機器人復健中心具備兩款懸吊系統，一則是同德國復健中心的軌道式懸吊系統，一則是同日本的All-in-one懸吊系統，讓治療可以不受空間限制，增加使用空間的彈性。搭配採用無縫嵌入式跑步機，減少高低段差，除了大幅提高使用者的安全性。

目前配合穿戴復健機器人進行復健療程的羅小姐說，還未穿上這套設備前，根本不敢放手跨步，穿上後才感受到什麼是自在跨步的感覺，希望可以一直練習，直到能夠重新站起來。

(中時 )