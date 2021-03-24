蘇花遊覽車撞山瞬間影片

事故發生時也受傷的游姓遊覽車駕駛，偵訊後檢方諭令他以100萬元交保候傳。（資料照 翻攝中天新聞）

上周二（16）日蘇花公路發生遊覽車撞山壁重大意外，造成6死39傷。也是傷者的游姓遊覽車駕駛，今天（24日）上午在警方戒護下從羅東博愛醫院出院，直接送往宜蘭地檢署接受複訊。檢方訊畢後，認為游男涉犯過失致死罪嫌重大，但無羈押必要，諭知100萬元交保候傳。

檢方指出，諭知100萬元交保，是因為全案死亡人數達6人，並且造成多人受傷，因此檢察官認為以100萬元交保是適當，其他如人為、機械等問題，檢方還會在了解，但相關事證還原仍須時間，釐清後會再向外界報告。

檢方表示，煞車系統經拆解後，目前看來沒有重大的異常，但還要綜合證據才能判斷，機械或人為所占過失比仍須釐清，但「至少有人為，這點是沒有問題。」

新北市新店區復興里及仁愛里160位里民，分乘4輛遊覽車到花蓮2天1夜聯誼活動，16日北返，下午4時行經台9線蘇花公路115K處時，事故車輛失控撞上山壁，左後方車身撞出一個大洞，甚至有乘客連人帶椅摔出車外，造成6死39人輕重傷慘劇。

49歲游姓駕駛也在車禍中受傷，於博愛醫院接受治療。他受到右側髖部挫傷、胸腔骨折等傷勢，相對傷勢較輕，意識清醒，但事發後情緒一直很不穩定，直到今天才在警方戒護下出院，接受檢方複訊。

(中時新聞網)