台灣高鐵與深度旅遊體驗電商平台 KKday、即時預訂平台KLOOK分別攜手推出「台灣高鐵國旅聯票」，將高鐵車票、交通接駁、特色旅遊行程等通通包在一起，減少行前規劃的時間與複雜度，讓國旅輕鬆說走就走！

【KKday國旅聯票 車票搭配指定遊程即享85折超值優惠】

看準後疫情國旅型態與服務將更深入、更加客製化，高鐵提供不限平假日、區間、車次皆 85 折的優惠票價，並由 KKday 精選全台熱門景點門票、體驗行程、交通接駁、特色遊程等商品，組合成超值又豐富的套裝行程，讓旅客在安排出遊時能有更多樣且彈性化的選擇。

KKday 指出，此次與高鐵的合作，除了九族文化村、六福村、劍湖山等熱門票券組合外，更特別精選金山皇后鎮露營車、墾丁划槳SUP、浮潛、新竹雪霸公園觀霧一日遊等疫後新興獨特體驗，希望透過結合全台各地不同的深度行程選擇，帶給旅客更豐富的旅遊想像。多元的行程內容搭配高鐵的 85 折優惠票價，每人來回最多可省下 460 元，是旅客出遊玩樂時的首選，精打細算的民眾絕不能錯過！

KKday與台灣高鐵攜手推出「國旅聯票」，圖為可加選的墾丁SUP行程。

【KLOOK開賣高鐵國旅聯票 獨家可加購超優惠Uber乘車金】

迎接夏季國旅高峰，KLOOK即日起開賣全新台灣高鐵「國旅聯票」，旅客可透過KLOOK網頁或App預訂高鐵車票，僅需單程車票就能彈性加購各種行程，包括全台各大人氣樂園、文創景點、生態體驗、接駁交通等，超過數十種旅遊體驗供選配，還享高鐵車票85折優惠！為滿足旅客交通需求，KLOOK獨家推出Uber乘車金加購方案，以台北到高雄左營高鐵成人票價為例，僅需再多5元就能享有230元的Uber乘車金；購買KLOOK高鐵國旅聯票的旅客還能同時累積高鐵TGo會員點數與KLOOK積分，滿足想聰明消費的旅客需求。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示：「KLOOK自創立起便致力用創新科技整合目的地旅遊市場，改善效率和使用經驗；推出高鐵國旅聯票更是KLOOK今年的里程碑之一，同時也是台灣高鐵首次與線上旅遊體驗預訂平台進行技術串接，才能實現即刻預訂即刻出發，讓旅客輕鬆自在探索台灣各地的美好，創造更多有趣驚喜的出遊時刻；未來我們也將持續擴充聯票的遊程加購方案，在原本就很棒的產品架構上，進一步優化旅客購票、搭乘體驗。」

KLOOK「高鐵國旅聯票」涵蓋台灣高鐵全路線，和大家熟悉的高鐵訂票體驗相同，旅客僅需「選擇車次、加購行程或體驗、線上付款」三步驟就能完成車票預訂；高鐵國旅聯票除了提供車票85折優惠，KLOOK也精挑細選多種國旅行程或娛樂體驗供旅客加購，包括「劍湖山世界主題樂園」、「九族文化村門票加日月潭纜車」等熱門知名的主題樂園，還有在台南從百年糖廠進化為藝術新空間的「十鼓仁糖文創園區」、刺激又真實的感官娛樂體驗的「宏匯廣場 VR ZONE虛擬實境遊樂園」，或是搭乘高雄文化遊艇來個「紅毛港一日遊」，在夕陽下觀看大船入港；甚至帶著一家大小一起去「新竹綠世界生態農場」和羊駝、鵜鶘近距離互動，不論是想跟姐妹一同約去樂園遊玩拍美照、或是想來趟深度文化體驗、甚至是全家人出遊，都能在KLOOK「高鐵國旅聯票」中找到適合的加購活動或體驗。

KLOOK即日起開賣全新台灣高鐵「國旅聯票」，圖為加購行程新竹綠世界生態農場一景。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

針對與KKday與KLOOK的合作，以及國旅趨勢，高鐵公司表示，觀察近年來消費者旅遊行為的趨勢，在選擇旅遊商品時更朝向個人化與客製化發展，更多旅客偏好依自己的旅遊喜好規劃自主遊程。同時，看準旅客更喜歡透過 OTA (Online Travel Agent) 比價、自由組裝行程，以及旅遊電商平台具備商品多樣化與即刻預訂、即刻出發等特性，因此這次特別聯手旅遊電商平台推出全新套裝行程，相信能更滿足旅客的需求。

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