面對惡疾，該逃避還是拚了？台中14歲少年阿國(化名)因長期頸部疼痛惡化，輾轉到中國醫藥大學兒童醫院兒童神經外科就醫，發現從腦幹延伸到頸椎第七節有長達12公分的巨大腫瘤，需手術摘除，14歲的他雖然知道手術複雜，也具有風險，仍勇敢答應做手術，幸歷經17小時手術及多次化療，未再復發；他也說，當時就是想拚了。

阿國罹患的是相當罕見的兒童脊髓腫瘤，其症狀更早在小二時就出現脖子痛，國小五年級開始會有遽痛感，國一已嚴重到四肢無力、走路緩慢，經復健半年病況未好轉，轉診到中國醫藥大學兒童醫院，經核磁共振檢查發現從腦幹延伸到頸椎第七節有巨大腫瘤。

中國醫藥大學兒童醫院兒童神經外科主任鄭宇凱說，阿國的腫瘤已經從腦幹延伸到頸椎第七節，包含心跳、呼吸、血壓、吞嚥、四肢手腳力氣等重要功能皆在此一範圍內，故手術難度極高，須由專門的外科醫師配合術中神經監測團隊才能確保不傷害神經功能下成功摘除。

阿國（右二）在接受17小時手術成功摘除脊髓腫瘤，再經化療後，如今恢復良好。（馮惠宜攝）

幸好經歷17小時手術，並配合術後的化療、放射線治療，如今已一年未復發，24日阿國和奶奶現身感謝醫療團隊，他回憶被病痛折磨無法上體育課，以及當醫師告訴他手術困難度及風險時，靦腆表示，當時醫師解釋很清楚，他沒有太害怕，就是想拼一拼。

鄭宇凱說，兒童脊髓腫瘤非常少見，此類腫瘤早期產生的症狀大多只是頸部或背部疼痛，症狀反覆，並無特異性，相當容易被忽略，當腫瘤侵犯範圍逐漸擴大就會產生肌肉無力、漸進性脊椎側彎、步態不穩、肌肉僵硬及痙攣等現象，此時才會發覺異常而安排進一步檢查。

他提醒家長，若孩子無外傷病史，但有異常嚴重的頸部或背部疼痛，四肢無力現象，接受一般藥物、運動、復健等治療半年都無效時，須盡早至神經內外科仔細檢查。

(中時 )