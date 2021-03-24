工紙大廠榮成(1909)今（24）日應邀召開法說，財務長暨發言人鄒永芳表示，2021年1、2月狀況均優於去年同期，3月看來沒有預期好，將逐月觀察價量變化。不過，由於疫情干擾影響降低，且禁廢令影響已結束，認為今年營運將優於去年，可望呈現逐年好轉態勢。

鄒永芳表示，榮成自2018年起受禁廢令影響，近3年營運明顯遭受衝擊。去年上半年因中國大陸疫情影響仍辛苦，所幸下半年恢復正常、且市場需求不錯有追上來。同時，集團疫情前已精實營運，疫情使差旅、運廢、人力費用大減，使去年營業費用減少5.7億元。

市場需求及價格方面，鄒永芳指出，中國大陸產品售價自去年9月起一路往上，直至今年1月漲幅均高於廢紙成本漲幅。去年底稼動率達95％、今年1月達97％，2月因春節因素而降至70％，但均優於去年同期，是個好的開始。

展望後市，鄒永芳坦言，3月市場需求沒有先前預期好，可能受客戶提前拉貨影響。不過，他認為只要疫情沒有太嚴重，市場對於紙箱等包裝產品需求一直都在，重點在於下半年傳統旺季市場需求，將逐月觀察價量變化狀況。

鄒永芳亦指出，台商回台確實帶動紙箱需求，目前台灣紙箱市況熱絡度確實比中國大陸好，主要亦有海運吃緊情況因素干擾，工業局對此短期現象亦有找業者協商，整體而言，未來幾年營運可望逐年好轉。

榮成目前兩岸有4座低碳造紙廠、11座綠色包裝廠及33座廢紙環保站，尚有武漢、長沙2座包裝廠籌備中。鄒永芳表示，營運受禁廢令影響「已到此為止」，且中國大陸「禁塑令」悄悄開始實施，有望使塑料包裝需求轉向紙箱，當地紙箱市場仍蓬勃，後續可望正向發展。

新增產能方面，鄒永芳指出，彰化二林廠的年產能20萬噸新紙機已順利試產，將使台灣產能增加至85萬噸、集團總產能推升至385萬噸。而湖北榮成尚有一台年產能35萬噸新紙機的投資計畫，目前預計2024年投產、於2025年將集團總產能拓增至420萬噸。

因應紙器需求暢旺，榮成亦有紙箱廠擴產計畫。鄒永芳指出，集團規畫斥資20億元用於台灣3座紙箱廠，其中雲林廠為整合神岡廠產能，去年已順利調整完畢投產，龍潭廠、路竹廠擴產預計今明2年陸續完成，屆時產能可望自3.6億平方公尺推升至5.7億平方公尺。

對於中國大陸工紙進口量呈現上升趨勢，鄒永芳表示，主因當地價格佳且需求暢旺所帶動。目前台灣廠產能仍高於市場需求量，多餘產能均外銷至中國大陸、東南亞等地，主要視國內需求變化而定，預期二林廠20萬噸新造紙產能中，仍有約半數將外銷。

(時報資訊)