基士德-KY(6641)下午參加證交所業績發表會，財務長吳武雄指出，大陸當局提出2030年碳達峰、2060年碳中和提案，預期十四五將會推進排污權、用能權、用水權等，節能減排將成為約束性指標，污水處理市場的節能減碳將會產生龐大市場需求，未來營運成長動能充沛。

基士德在台灣方面，2021年在台灣設立子公司基士德環科公司，以拓展智慧水務相關業務，目前資本額新台幣2000萬元，年中預期增資至1.5億元，主要業務為智能業務(ALOT)、環保設備銷售買賣及方案提供或技術服務，產品及技術研發，通過策略合作或轉投資，整合台灣資源及技術，再投資或拓展東南亞業務。另外，投資裕山公司可跨入台灣土壤整治市場，將藉由跨地域、跨市場的投資，將可快速提升公司的發展。

吳武雄指出，大陸十三五推動結果顯示城鄉污水處理已達成預期目標，對環保政策的重視將延續至十四五繼續推動與升級。在科學治污、精準治污的趨勢下，對智能污水處理系統的智能化需求也不斷提高；大陸提出2030碳達峰、2060年碳中和提案，預估將於十四五期間產生龐大市場需求，智慧污水處理有助於節能減碳，市場具有龐大的商機。

基士德2020年合併營收為18.47億元，稅後淨利為2.16億元，EPS為6.52元，董事會決議每股配發現金股利4.5元。

(時報資訊)