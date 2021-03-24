凌群(2453)2020年獲利1.7億元，創下歷年新高，每股盈餘1.7元。總經理劉瑞隆指出，去年受惠於人工智慧及數位轉型的趨勢，凌群在金融、電信、證券、數位發展及政府標案都是穩定成長，今年有望繼續站在人工智慧及數位轉型的浪潮上，公司朝成長邁進。此外，凌群在智慧病床解決方案已經獲聯新醫院採用，今年持續切入區域型及教學醫院，擴大智慧醫療的成績。

凌群2020年營收57.58億元，年減2.6％，但毛利率提高至22.77％，歸屬母公司稅後淨利1.7億元，年增31.8％，每股盈餘1.70元，擬每股配發1.5元現金股利。

凌群也參加昨日開展的「2021智慧城市展」，該公司以自有研發成果，結合國際大廠HPE微服務解決方案並邀請日本歐美合作夥伴與國內傑出新創業者們共同參與，展出《人工智慧未來城》的整體樣貌。展區由智慧型服務機器人Ayuda領軍，透過智慧貨架、智慧醫療、智慧交通、智慧安防及5G等解決方案串連民生應用，藉由人工智慧加速實現後疫時代新常態的生活模式。

其中，智慧貨架方面，是由凌群與工研院合作，提供智慧貨架解決方案，去年初次發表，尚未建置金流系統，今年已經整合凌群金流技術，建置無人商店，希望今年能以全新智慧零售模式，進軍中小型商店。

在智慧醫療部分，凌群開發出智慧病床解決方案，結合人工智慧與物聯網技術，將人體於病床上的動作量化並進行大數據分析，從而分析出每一次動作的類型、力道，轉換為動作提醒、活動紀錄等資訊。去年正式導入聯新醫院，今年目標進一步切入區域型及教學醫院，讓這項解決方案嘉惠更多病患及醫療人員。

5G方案上，公司以最適合用戶的5G專網生態體系，引進國際大廠HPE、CISCO及CASA Systems等解決方案，致力於各式5G相關應用研發。

(時報資訊)