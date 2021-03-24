高屏溪流量持續降低 高雄工業大戶4月起節水7％ 17:132021/03/24 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於高雄地區高屏溪流量持續降低，讓自來水取水量減少，24日旱災中央應變中心開會決議，4月1日起，水情燈號由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈，其中工業用戶自主節水7%，另外連江地區由水情提醒綠燈轉為減壓供水黃燈。 水利署表示，目前高屏溪流量已低於每秒4.8噸（cms），低於每秒8至9噸（cms）的警戒值，因此決議從4月起提高節水率。 Fed不升息、資金動能續強 有利美股分批布局 上市公司109年財報公告 3/31截止申報 (工商 ) #高屏溪 #節水 #工業用戶 #減壓供水 #橙燈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗台中4月7或8日啟動供5停2 今拍板 04:102021/03/24 生活新聞 鄭文燦：桃園30多種抗旱對策 守住石門水庫雨量 11:262021/03/24 生活 高雄變霾都 空品連4年吊車尾 04:102021/03/24 生活新聞 減資魅力顯現 中華車猛 超額配息7元 04:102021/03/24 財經要聞 工業生產指數 史上最優２月 04:102021/03/24 財經要聞 科學園區保證不缺水 竹南配合供5停2 16:402021/03/24 財經 中區水情燈號調整 科技部：中科園區不受影響 16:382021/03/24 生活 旱情延燒苗中「供五停二」 農委會：透過智慧農業精準化調度灌溉 17:032021/03/24 生活 苗栗縣供水限制 公布18個供水站 竹南鎮暫關游泳池 17:332021/03/24 生活 《商情》憂需求疲軟 紐約棉花連5黑 10:002021/03/24 財經 《汽車股》業績穩、股息高 裕隆家族競速 12:162021/03/24 財經 財經熱門新聞 台積電狠砍571到底了？專家：3天不回587 更慘在後頭 - 財經 台積電600元以下不敢買？外資又喊驚天價 1張狠賺近30萬 - 財經 台幣匯率28元常態不變 估央行操作會節制 - 財經 美晶片老大搶代工 謝金河曝1要害：反問「押台積電或賭英特爾」 - 財經 傳長榮「卡船」已脫困 正檢查長賜輪船身 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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