由於高雄地區高屏溪流量持續降低，讓自來水取水量減少，24日旱災中央應變中心開會決議，4月1日起，水情燈號由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈，其中工業用戶自主節水7%，另外連江地區由水情提醒綠燈轉為減壓供水黃燈。

水利署表示，目前高屏溪流量已低於每秒4.8噸（cms），低於每秒8至9噸（cms）的警戒值，因此決議從4月起提高節水率。

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