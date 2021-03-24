證交所已於3月16日公告淘帝-KY（2929）上市有價證券列為變更交易方法並於當日通知公司一案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第1款情事，惟淘帝-KY延遲輸入重大訊息，已違反前述處理程序規定，故處以3萬元違約金。

(工商 )