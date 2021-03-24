淘帝-KY列變更交易延遲重訊 證交所開罰3萬元 17:092021/03/24 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所已於3月16日公告淘帝-KY（2929）上市有價證券列為變更交易方法並於當日通知公司一案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第1款情事，惟淘帝-KY延遲輸入重大訊息，已違反前述處理程序規定，故處以3萬元違約金。 中茂等七檔上櫃有價證券3/24預收款券 立訊併宣德爆內線交易 2高層500萬交保並境管 (工商 ) #淘帝-KY #證交所 #延遲 #重大訊息 #變更交易 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立訊併宣德 爆內線交易 04:102021/03/23 財經要聞 胡潤大消費民企百強榜 華為居冠 04:102021/03/24 話題觀察 違反重訊遭罰20萬 英瑞 今起打入全額交割股 04:102021/03/22 投資理財 中彰旅宿業聯手推住房優惠 6月底前可享回饋金 19:432021/03/23 生活 《國際產業》拋棄香港改抱紐約 滴滴IPO估吸金千億美元 16:142021/03/24 財經 《集中市場》台積挨重拳 三大法人賣超397.35億元 15:232021/03/24 財經 消防安檢違規 長照業、幼兒園入列 04:102021/03/24 地方新聞 金管會：KY掛牌審查不喊停 04:102021/03/23 財經要聞 最強新兵 AES登電池股王 04:102021/03/23 財經要聞 台灣人壽九大缺失 遭罰320萬元及七項糾正 17:532021/03/23 財經 20家KY股符九大指標 證交所：並非都是有問題公司 15:072021/03/22 財經 財經熱門新聞 台積電狠砍571到底了？專家：3天不回587 更慘在後頭 - 財經 台積電600元以下不敢買？外資又喊驚天價 1張狠賺近30萬 - 財經 傳長榮「卡船」已脫困 正檢查長賜輪船身 - 財經 台股豬羊變色！2大原因爆殺尾 散戶又被巴了 - 財經 認敗了 微軟徹底刪除Edge經典版 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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