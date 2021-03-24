惠特違反重訊 證交所處以3萬元違約金 17:092021/03/24 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，惠特（6706）新增背書保證金額一案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第22款情事，惟惠特延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序之規定，故處以違約金3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。 消防安檢違規 長照業、幼兒園入列 檢疫費用要求移工自付 勞動部：最高處30萬元罰鍰並廢聘 (工商 ) #惠特 #證交所 #重大訊息 #違反重訊 #處以 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雇主應負擔移工檢疫費用 發展署提醒不得扣薪支付 11:342021/03/24 財經 淘帝-KY列變更交易延遲重訊 證交所開罰3萬元 17:092021/03/24 財經 北市增2處科技執法地點 3／29啟動取締違規車輛 17:422021/03/24 生活 涉浮報福興營區工程款 中工前董座遭羈押禁見 04:102021/03/24 財經焦點 騰訊2020年淨利增3成 強調金融科技戰略優先考慮風控 17:202021/03/24 財經 陸網路反壟斷風波 騰訊馬化騰傳3月主動會晤官員 11:572021/03/24 財經 帛琉泡泡回來自主健康管理 這種情況老闆可不用給薪水 15:282021/03/24 生活 台灣黑熊3月首度現蹤嘉明湖 林管處呼籲山友結伴而行 12:192021/03/24 寶島 北科大教授涉詐領補助款 認罪繳回款項獲緩起訴 10:132021/03/24 社會 破壞監督機制 民進黨沒在怕 04:102021/03/24 時論廣場 胡潤中國大消費民企百強 華為、美的登冠亞 04:102021/03/24 全球財經 財經熱門新聞 台積電狠砍571到底了？專家：3天不回587 更慘在後頭 - 財經 台積電600元以下不敢買？外資又喊驚天價 1張狠賺近30萬 - 財經 台幣匯率28元常態不變 估央行操作會節制 - 財經 美晶片老大搶代工 謝金河曝1要害：反問「押台積電或賭英特爾」 - 財經 傳長榮「卡船」已脫困 正檢查長賜輪船身 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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