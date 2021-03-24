前日本女團「早安少女組」成員矢口真里，2013年遭前夫中村昌也抓姦在床，隨後嫁給小王梅田賢三，去年8月還迎來兒子出生，儘管她為復出努力洗白，但大眾並不買帳，日前梅田賢三開設IG想記錄家庭生活，又遭廣大網友毫不留情砲轟，要夫妻倆離開演藝圈。

矢口真里原是人氣綜藝咖，爆出偷吃醜聞後重創演藝事業，然而她仍不顧外界眼光，不但繼續和梅田賢三交往，更和對方結婚生子，讓她的人氣跌落谷底。先前梅田賢三開設IG帳號，時常會曬出妻兒的溫馨照，似乎想藉親子牌博得關注，又再度讓兩人成為網友攻擊的焦點。

儘管還是有力挺夫妻倆的網友，大讚他們的溫馨生活十分療癒，然而大部分的人對他們試圖洗白的舉動都不買單，紛紛開炮狠嗆，「誰會對你們的生活有興趣？還是為了想藉此賺取廣告收入？為了你們的兒子著想，還是低調一點比較好。」、「等兒子10多年後長大了，從網路查到你們當年所做的醜事，看你們拿什麼臉面對他。」

更有網友拿當年的不倫戀狂轟，「明明就是偷情被捉姦，現在又想要把它美化成純愛故事，只要你們不要在檯面上露臉，就不會招來外界的批評了。」「想到無辜的小孩要背負著當年你們偷情的罪名，就替他覺得可憐。」

(中時新聞網)