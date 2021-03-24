全球人口高齡化趨勢，加上新冠肺炎疫情的爆發，促使國人健康意識提升，也推動生技醫藥產業成為眾所矚目的新星。經濟部工業局在《2020生技產業白皮書》中表示，行政院已將其列為6大核心戰略產業項目，以成為亞太生醫研發產業重鎮為目標。各大公司也祭出完善福利，吸引優秀人才加入生技醫藥行列。

國內專業藥品原料藥製造廠「生泰合成工業」，位於台南新營，每年提供三節獎金、年終獎金等，若員工來自台中以北、高雄以南或雲嘉南偏遠地區，須租屋以就近工作，依據員工租屋契約書，可申請租屋補助，每月最高3800元。另外，員工每服務滿5年，將頒贈以2錢起遞增之金質獎章以茲鼓勵。

為鼓勵員工持續進修，公司提供進修補助，每次最高800元，員工可依繳費次數申請，每年補助3次為限。另外，不僅照顧員工，也將福利延伸至家庭，只要員工子女學業表現符合公司訂立標準，從幼兒園至研究所皆可申請額度遞增的各類學程獎助學金。

杏輝醫藥集團母公司「杏輝藥品」，福利制度十分豐富，從休閒旅遊、在職教育訓練、員工健康檢查，到進修補助、退休福利等琳瑯滿目。已服務長達27年的HR部門黃副理表示，自己最喜歡的就是員工旅遊，每年都會有許多國外旅遊行程，讓員工自己選擇、自己組團。去年受到新冠肺炎影響不能出國，因此國內旅遊的行程變得更多元，包括花蓮、南投、台南等，每次員工旅遊都有許多美好回憶。

杏輝藥品成立於1977年，曾獲得國民衛生署與行政院勞工委員會共同表揚全國績優健康職場的「樂群健康獎」。（圖/杏輝藥品提供）

因應醫藥產業技術與資訊持續更新，杏輝特別重視人才培育，斥資上億、耗時2年建立人才訓練中心，規劃有訓練區、住宿區、洽談區、健身區、休憩區、空中花園，媲美五星級的設施，讓受訓人員在受訓同時，亦能享受悠然舒適的學習環境，提昇教學與學習品質，並通過勞動部TTQS (人才發展品質管理系統)評核，2度獲得TTQS訓練品質評核企業機構銅牌獎。

(中時新聞網)