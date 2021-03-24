全球人口高齡化趨勢，加上新冠肺炎疫情的爆發，促使國人健康意識提升，也推動生技醫藥產業成為眾所矚目的新星。經濟部工業局在《2020生技產業白皮書》中表示，行政院已將其列為6大核心戰略產業項目，以成為亞太生醫研發產業重鎮為目標。各大公司也祭出完善福利，吸引優秀人才加入生技醫藥行列。
國內專業藥品原料藥製造廠「生泰合成工業」，位於台南新營，每年提供三節獎金、年終獎金等，若員工來自台中以北、高雄以南或雲嘉南偏遠地區，須租屋以就近工作，依據員工租屋契約書，可申請租屋補助，每月最高3800元。另外，員工每服務滿5年，將頒贈以2錢起遞增之金質獎章以茲鼓勵。
為鼓勵員工持續進修，公司提供進修補助，每次最高800元，員工可依繳費次數申請，每年補助3次為限。另外，不僅照顧員工，也將福利延伸至家庭，只要員工子女學業表現符合公司訂立標準，從幼兒園至研究所皆可申請額度遞增的各類學程獎助學金。
杏輝醫藥集團母公司「杏輝藥品」，福利制度十分豐富，從休閒旅遊、在職教育訓練、員工健康檢查，到進修補助、退休福利等琳瑯滿目。已服務長達27年的HR部門黃副理表示，自己最喜歡的就是員工旅遊，每年都會有許多國外旅遊行程，讓員工自己選擇、自己組團。去年受到新冠肺炎影響不能出國，因此國內旅遊的行程變得更多元，包括花蓮、南投、台南等，每次員工旅遊都有許多美好回憶。
因應醫藥產業技術與資訊持續更新，杏輝特別重視人才培育，斥資上億、耗時2年建立人才訓練中心，規劃有訓練區、住宿區、洽談區、健身區、休憩區、空中花園，媲美五星級的設施，讓受訓人員在受訓同時，亦能享受悠然舒適的學習環境，提昇教學與學習品質，並通過勞動部TTQS (人才發展品質管理系統)評核，2度獲得TTQS訓練品質評核企業機構銅牌獎。
(中時新聞網)
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