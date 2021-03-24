50歲的史承彥中年創業，透過經濟部中小企業處及桃園市青年事務局輔導，成立邁雅設計有限公司，他開發出智慧化真空成型機，讓微型創業者可在家輕鬆製作各種塑膠模具，產品不僅在嘖嘖募資募得430萬元，3月上架國際募資平台，現募得600萬元佳績，未來上看千萬元，產品潛力備受關注。

史哲彥在2017年創業開公司，笑說當時自己已經47歲，已經是個「老青年」」，當時參加很多創客博覽會，發現許多微型創業者，缺的是讓想法及產品確切成型，大家缺的可能是外殼或是成品包裝，但是傳統工廠開模需要量大才能壓低成本，動輒需要6至8周時間，費用也不便宜讓人卻步，於是運用自己電子科技專長，研發出智慧化真空成型機FORMART，在家操作只要5分鐘，可以做出小量模型製作，讓創意成型、生意成真。

青年事務局表示，史承彥運用自身豐富的研發經驗，開發出屬於新世代的桌上型智慧工具機，期望翻轉產業對於新生代創業家的不友善環境。去年邁雅設計公司營運及資金受疫情影響，透過青創基地業師強化輔導，申請中小企業處小型企業創新研發補助款與資金紓困振興方案，累計獲得158萬元成功度過難關，產品目前在市場上獲初步肯定，成功將真空成型技術帶入時下最夯自造者領域。

(中時 )