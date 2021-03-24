台北地院審理勞動基金炒股案，今（24日）傳喚寶佳資產執行長唐楚烈。唐否認與勞金局投資組長游迺文共謀炒作遠百股票，辯稱他只知道兒子曾與「游組長」餐敘，直到他因本案被檢調偵辦之後，他看報紙才知道「游組長」就是游迺文。

唐楚烈供稱，寶佳有分策略性投資和財務性投資，策略性投資標的包括金融股和東元，須先跟董事長報告，因為是要放長賺股息，他認為金融股不會倒，比較能讓董事長安心，東元則是因有很大的價值，經董事長同意後也列策略性投資，希望能取得董事席次參與經營。

唐楚烈說，會買遠百的原因是分析師2019年5月參加遠百法說會後，認為有3大投資價值：第一，百貨業營運穩定成長，過去幾年不好是因大陸虧損，2019年是提列虧損最後一年；第二，信義計畫區A13、竹北大遠百即將開幕，將轉型成綜合娛樂及百貨業，屬於轉機股；第三，遠百帳面資產價值被低估。

唐楚烈指出，經重新估算，認為遠百淨值應有55塊，故決定最入持股，為免有心人士以為他們藉此炒股，撰寫分析報告時特別使用英文，因為遠百是列為財務性投資，購買價格、數量都由他決定，沒跟董事長報告，寶佳投資主管邱裕元都是聽他指示；目標持股原本10％，因疫情關係股價暴跌加碼買進到12％，直到股價反彈超過他的平均成本21.5元，就逐步出脫多餘的部位。

唐楚烈並說，他不知道邱裕元與游迺文的關係及聯繫內容，他有交代邱帶他兒子去打球、吃飯，多認識金融界的人，邱再跟他報告；兒子去年8月參加一場的飯局，是他頭一次聽到「游組長」這個名號，直到後來被檢調調查，他才在報紙上得知「游組長」是游迺文。

檢方起訴指出，游迺文與邱裕元2016年間因工作認識，2人同是師大附中、台灣大學畢業，邱尊稱游為學長或大哥。游、邱策劃操縱遠百股價，去年8月安排一場飯局，餐費由寶佳支出，唐楚烈兒子唐振堯是與會成員之一，游同月便開始強勢要求部屬買入遠百股票，助唐楚烈出脫持股，造成勞動基金虧損。

(中時 )