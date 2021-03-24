重回國民黨的中廣董事長趙少康近日猛烈批判國民黨中常會，引來中常委們反彈，今天中常會上由身兼政策會副執行長的中常委林金結領銜提案，邀請趙少康到中常會來進行交流。對於是否會應邀出席與中常委交流、公開直播，趙少康今天回應，他批判事物都是有話直說，現在是網紅時代，媒體這麼發達，當然希望全程公開直播，現在什麼時代，還關起門來批評。

對於趙少康日前批中常委到大陸做生意認為不妥等等議題，中常會若邀請趙少康是否願意去？趙少康說，既然常會要他去他就去。會希望國民黨全程公開嗎？趙少康說「當然希望全程公開」。

對於有中常委在群組提案，批評黨中央可以，但不要公開批判。趙少康說，他批判事物都是有話直說，且他不是只有批判國民黨，民進黨也照樣批判、政府也批判，在野黨本來就是天生的反對者，溝通當然是需要的，但該批判還是要批判。對於未來是否改以內部交流方式取代公開批判？趙少康說，現在是網紅時代，媒體這麼發達，各種方式都可以批評，現在什麼時代了，關起門來批評，他建議很多事情不是關起門來就能解決，很多事情要開大門走大路才能解決。

對於黨內有說法稱「『拉趙卡韓』擔心韓國瑜出來，希望能幫趙少康解一年限制條款」，趙少康說，國民黨有黨主席競選規則，就按照規則走，誠實是最好的政策，開大門走大路，不要搞小動作，千萬不能內鬥內行、外鬥外行。國民黨原來還有30、40%支持度，現在民調剩10幾趴，如何把民眾對國民黨支持度拉高才重要，搞這些小動作，拉這打那，真是無聊到極點，這樣就能救黨救國救台灣嗎？

趙少康強調，中評委沒給他，也不必送給他，有一年條款在，他又何必占這個缺。而且他也不用被誰利用誰打誰，韓國瑜也不是這麼容易被打得，他覺得說這話的人用心很壞、這是害國民黨、不應該。

閉門會談會提什麼？會和黨內中常委直言進諫嗎？趙少康說，機會難得當然會直言，該講得都會講，大家都是為國民黨好。

獨／國民黨主席群雄爭霸 謝龍介終鬆口「表態」【政新鮮】

(中時新聞網)