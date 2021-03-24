南韓正妹網紅Velvet(벨벳)經常透過IG與直播平台與網友互動，憑著甜美的臉蛋與傲人上圍吸引大批粉絲喜愛。日前她在YouTube頻道上，分享東海壁畫村旅遊時的影片，火辣的穿搭，令網友看得臉紅心跳。

Velvet早前只是位性感的聊天室直播主，經常以火辣的深V穿搭在直播間內與網友聊天、熱舞，甚至有時會以比基尼上陣，傲人的上圍差點將比基尼撐爆，加上輕柔的聲音電暈一票老司機，IG吸引超過18萬人追蹤，加上她曾在加拿大居住，說了一口流利的英文，使她粉絲遍及全球。

Velvet自直播平台竄紅後，她便開始積極更新IG及YouTube頻道的影片，近日她便上傳與好友前往江原道東海壁花村旅遊時的畫面，並以英文親切的介紹各處景點。不過，當天她穿著一件緊身U領白T搭配粉色包臀短裙，並將包包鍊帶卡在胸口，使她一轉到側面，凹凸有致的S曲線及傲人雙峰一覽無遺，加上她不時面向鏡頭走路，讓網友看了直呼「我真的不知道該看哪裡」、「震到頭好暈」、「真的好大，我是說她的口罩」引發話題。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

兩周前，Velvet也曾在YouTube上分享做菜的影片，影片中她雖十分專心得在教學，但快被擠爆的低胸女僕裝造型，同樣令網友忍不住歪樓，吸引超過百萬人次觀看，人氣持續攀升。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

(中時新聞網)