國民黨中常會今天通過「中央考核紀律委員會設置辦法」，並新聘前立委林麗蟬為第26屆考紀會委員，原考紀委員不分區立委葉毓蘭、李貴敏及高雄市議員邱于軒因屬現任民代而未予續聘；林麗蟬是首位新住民身分的考紀委員，成為一大亮點。中常會另通過第15屆廉能委員會委員名單，原委員黃奎博因擔任黨副祕書長而請辭，黨中央增聘前經建會主委尹啟銘、中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫等兩位。

國民黨考紀會過去以「各級黨部考紀委員遴選辦法」設置，且無限定人數；為健全法制，由考紀會提出「中央考核紀律委員會設置辦法」，今在中常會通過，將固定開會時間由每2個月召開一次，修正為每3 個月開會一次，另規定委員人數15至21人。

原本考紀委員連主委葉慶元共計19人，因於任期早已屆滿，國民黨進行改聘，同時在今天設置辦法通過時公布新名單，增聘前立委林麗蟬 1人，而先前的考紀委員有葉毓蘭、李貴敏及邱于軒等3位現任民代，黨中央考量「利益迴避」而未予續聘。考紀委員人數因此從19人減為 17人。

黨務人士指出，林麗蟬是很優秀的新住民，在台灣拿學士、碩士學位，又擔任立委，表現傑出，如今也是首位新住民背景的考紀委員。

中常會今同時通過第15屆廉能委員會名單，原本15位委員中，黃奎博因黨職自行迴避而請辭，增聘尹啟銘及譚大倫，因此成為16人。原本的廉能會召集人羅瑩雪雖續聘，但無意再任召集人，將由廉能會開會另推召集人。

(中時 )