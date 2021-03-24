房市熱呼呼，根據中央銀行23日公布5大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新增購屋貸款，今年1、2月合計金額為957.89億元，創下歷年新高。此外，根據市調統計，今年北台灣預估推案量約2600億元，年增43%，可望創下歷年同期新高。業者把握時機大推業績同時，也不忘積極招募新血。

國內首家獲准以房屋仲介登記成立公司的「中信房屋」，看好房市正向發展，超前部署擴大徵才，預計招募1500名生力軍。

中信房屋行銷企劃部副理江龍名表示，今年設定1500人目標，以業務為主，儲備幹部為輔。近期舉行現場徵才，吸引大批社會新鮮人及轉職者參與，根據分析，35~45歲求職者佔7成，新鮮人佔1成5，其餘則為45歲以上。

江龍名指出，年輕人多希望「錢多事少離家近」，二度就業者則相對務實，會視現實狀況及收入做相關衡量。

不僅房市活絡，車市也是強強滾。成立逾50年的台灣矢崎，產品線包括電線組件、汽車用各種電線等，客戶涵蓋國內外知名汽車大廠。

因應汽車市場需求量增加，儲備人力所需，台灣矢崎強力招兵買馬，開徵現場作業員。凡錄取作業員，任職滿1個月加發2000元獎金，第2個月、第3個月再發，共發3次，總計6000元獎金讓你帶回家。

台灣矢崎表示，招募的作業員職缺，高中職畢業，不限科系。公司有完整職前訓練，無相關經驗、科系都不用擔心。

(中時新聞網)