萬海航運今日舉行新造船「WAN HAI 327璨春輪」、「WAN HAI 328亮春輪」及「WAN HAI 329麗春輪」線上命名儀式暨公益捐贈，本次命名之「WAN HAI 327璨春輪」將率先於3月26日於日本聯合造船公司吳船廠交付，交付後將投入萬海航運華中北－印度航線，提供客戶往返華中北、華南、馬來西亞與印度之間優質的運送服務。

本次新船命名儀式，基於新冠肺炎防疫考量，以線上雲端會議模式進行，由萬海航運台北總部、船廠以及命名人共同連線，進行新船命名儀式。命名儀式特別邀請山發日本株式會社 藍瓊娥代表取締役副社長、佳能株式會社物流企劃部 丹澤俊夫主席夫人，以及宜得利株式會社貿易改革室 白取滿室長夫人，分別擔任「WAN HAI 327璨春輪」、「WAN HAI 328亮春輪」及「WAN HAI 329麗春輪」的命名人，在命名人的祝福及見證之下，儀式圓滿結束。

「WAN HAI 327璨春輪」、「WAN HAI 328亮春輪」及「WAN HAI 329麗春輪」為萬海航運委由日本聯合造船公司吳船廠建造之八艘3,055 TEU系列貨櫃輪最後三艘。這系列船舶全長203.5公尺，滿載吃水深11.5公尺，載重噸位37,160噸，航速21.6節，採用新型主機以及多項節能設計，有效提升航行性能，達到環保目標。此外，這系列船舶已取得國際知名專業驗船機構「智能船舶」(Smart Ship Notation)的認證，有助於強化船舶安全管理，為客戶打造安全的貨櫃運輸服務。

萬海航運秉持著「We carry，We care」的理念，期盼能將愛心傳遞到需要幫助的地方，今日以簡單隆重的線上模式舉行命名儀式，樽節之費用特別安排慈善公益，分別捐贈物資給位於廣島縣的Mamena與吳市社會福祉協議會，以及位於東京都的社會福祉法人青少年福祉中心，期盼為當地弱勢族群盡一份心力。

(中時 )