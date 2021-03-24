隨著時代科技變遷，校園不再只是上課的地方，求新求變才能讓畢業生培養職場即戰力。輔大成立第13個學院「創新跨領域虛擬學院」，搭配全新優化的e-School實體學習空間，師生同步驚豔。

也和輔大50多個全新優化學習空間遙相呼應，2021年新一波空間優化正緊鑼密鼓進行，輔大師生期待學習空間更美更好，已經是共同的信念。

輔大教務處大力推動、協調、整合各單位，創立了跨領域學院，同時開拓了實體學習空間，提供師生跨領域交流的學習場域，「沒有增加學校行政、經費上的負擔，卻能達到讓全校師生有跨域的學習效果。」

王英洲強調，微學程已下修至6至12學分，學生只要修習3至4門課，就可得到跨領域學院的學分學程，輔大推廣精準選課、有效學習，替學生的學習歷程、履歷無限加分。

輔大校長江漢聲說，跨領域是當前趨勢，透過跨領域對話，讓各領域變得更特殊、更有創意。江校長也斜槓跨域，既是教育家、醫學權威又是音樂家，更是1111人力銀行連續2年評選輔大為企業最愛的幕後推手，他期許「將來輔大透過AI的發展，可以有更多跨領域的結合，科學也可以跟人文端、經營管理融合在一起。」

無獨有偶，致理科技大學近期與台灣冷鏈協會簽署「就業守護神合約」，未來將共同致力於冷鏈人才培育，響應政府新南向政策，在新南向國家中，越南冷鏈市場和人力培訓也是致理科大國際產業越南專班未來聚焦培訓的重點方向。

致理科技大學校長陳珠龍與台灣冷鏈協會理事長程東和，共同簽署「就業守護神合約」，兩人比出C手勢代表Cold Chain冷鏈，象徵雙方致力於冷鏈人才培育。(圖/致理科技大學提供)

此次雙方簽署「就業守護神合約」，旨在提供相關冷鏈教材編撰、實務教學講座及學生員實習、參訪、職場諮詢、就業、企業診斷及其他相關產學合作之機會，落實產學合作效果。

程東和理事長指出，台灣冷鏈技術先進成熟，領先亞洲各國庇美日本，甚至在某些領域超越日本，比如便利商店能作到的全離島配送就讓日方社長驚嘆。尤其現今疫情影響，生鮮電商及餐飲外送急速成長，而這些之生鮮食品安全衛生的品質保障，就完全依靠專業冷鏈物流體系。

致理科大陳珠龍校長於致詞中表示，致理科大教學和研究一直致力於智慧生活和智慧流通兩大領域，在智慧流通方面包括智慧物流和金融科技，而冷鏈物流是屬於智慧物流中之資本和技術密集的產業，是台灣目前非常重要的產業，特別是COVID-19新冠肺炎疫苗陸續抵台疫苗接種冷鏈安排。

此外農畜果蔬產品、水產食品、鮮食、醫藥品和疫苗等方面，皆需要冷鏈物流各環節不斷鏈全程溫控，亟需積極培育冷鏈產業人才。

輔仁大學與致理科技大學也與1111TUN大學網合作，將各學院特色完整呈現，1111TUN大學網更詳實的介紹全台各大專校院系所的訊息，為準備進入大學的莘莘學子導航，更為即將面臨就業、升學等不同人生方向的學子，在人生的關鍵時刻，提供完整的資源。

(中時新聞網)