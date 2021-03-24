美國10年期公債殖利率彈升，帶動市場投資轉向景氣循環產業，保德信投信指出，短線全球不至於出現大幅度通膨上升問題，不過展望經濟成長之際，通膨往往同步溫和成長，根據歷史統計55年間的通膨期間各類股表現，醫療生技產業表現最為突出。第一金投信統計，近10年，MSCI世界醫療保健指數第2季平均漲幅3.45%、上漲機率100%，則居各季之冠。其中，精準醫療相關的ETFx健康科技指數單季漲幅8.69%、上漲機率100%，不僅優於全球醫療產業，無論漲幅、勝率都是各季之冠。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，統計1965年至2020年間全球共出現6次通膨走升期間，對比同期S&P500指數的11大類股，以醫療產業平均漲幅超過30%拔得頭籌，其次是能源類股的29%，房地產類股同期漲幅14.1%第三，可以預期未來全球景氣在疫情過後逐步回升之下，配合通膨溫和上升環境，目前表現相對折價的醫療生技產業將有很大的成長空間。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，近期因美債殖利率上揚引發股市震盪，先前漲多的精準醫療相關股價出現獲利了結賣壓。但殖利率彈升反映經濟預期好轉，而在金融海嘯後的景氣擴張初期，健康醫療類股累計上漲167%，超越標普500指數108%的漲幅。

此外，3月起到6月，全球重要醫療展、年會陸續登場，包括：歐洲肺癌大會、美國神經學學會年會、心臟病學會年會等，先後召開，引導醫療技術、產業發展大勢，將吸引投資人回頭關注醫療類股。

(時報資訊)