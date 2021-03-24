民國83年發生一起既心痛又憤怒的命案！一名國三女生黃珮芬離奇失蹤，直到她罹患癌症末期的哥哥，透過媒體幫忙尋找失蹤10個月的妹妹，才又引起社會關注，讓人心痛的是，黃珮芬哥哥的最後心願，等到的卻是妹妹慘遭人殺害，棄屍木柵山區，雖然當時證據直指下毒手的人，是黃珮芬同學的朱姓父親，檢方起訴時也求處死刑，但纏訟一年多後，因缺乏直接證據，最後改判朱無罪，從此再也找不到殺害黃珮芬的兇手。

黃珮芬失蹤8個月後，在木柵山區被民眾發現，但已成一堆白骨。（中時資料照）

黃國鎰當時是建中高三學生，爸爸車禍過世、妹妹失蹤，為了讓媽媽能夠堅強活下去，下定決心一定要找到妹妹，同班同學連勝武知道他的心願，便向時任行政院長的父親連戰，講出黃國鎰的遭遇，連戰決定要幫兒子的同學，於是下令全國警政單位找黃珮芬。

罹患癌症末期的建中學生黃國鎰，尋找失驣妹妹黃珮芬，黃母見棺木痛哭失聲。（中時資料照）

民國82年中秋節前夕，就讀國三的黃珮芬，與同學約好去西門町溜冰，由於當天下雨沒有帶傘，便在同學爸爸開的花店門口等，這一等就從此人間蒸發，同學的朱姓爸爸，是最後一個看到黃珮芬的人，第一時間被列為重要關係人，但他卻對黃珮芬行蹤一問三不知，也交代不清自己當天做了什麼，因而被列為重大嫌犯。

同一時間透過全國警政系統進行比對，赫然發現有一具只剩白骨、下半身幾乎腐爛的無名女屍，特徵和黃珮芬很像，但已經下葬，要找黃珮芬只能開棺驗屍，從衣服、手錶等物件，證實這具女屍就是黃珮芬，當年是被一名溜狗的民眾在木柵山區發現的，讓黃國鎰與母親心痛的是，黃珮芬竟然是遭殺害後，棄屍荒野。經法醫相驗，黃珮芬的頸部骨頭錯位，致命傷是遭人從後面扭斷脖子，再加以勒斃。

黃珮芬的同學朱姓爸爸涉有重嫌，員警押著朱回到陳屍地模擬研判，當時朱在家門口看到黃佩芬之後，將他誘拐到車上，於車內將他殺害後棄屍荒野。警方曾在朱的車內找到黃珮芬手錶的碎片，但朱卻打死不承認涉案。

專案小組鍥而不捨持續蒐證，終於有人看到朱的行兇過程，直指目睹殺害黃珮芬後毀屍滅跡，遂帶朱赴刑事局進行測謊，結果證明朱之前的說詞全部都在說謊，於是開始與檢察官開始談條件，如果認罪不能求處死刑，卻未被接受。

開審理庭時，檢察官有信心能夠定朱的罪，且又有證人目睹行兇，遂以強姦殺人罪起訴，求處死刑，但最後卻因缺乏直接證據，朱步出法庭時比了勝利手勢，獲判無罪。法官認為，證人證詞前後矛盾，而且手錶碎片不能證明朱行兇，測謊雖然沒有通過，但只供參考，檢察官以強姦殺人起訴，但屍體又無法採證，加上嫌犯沒有犯罪自白，珮芬的媽媽和哥哥這場官司都輸了，案子一路上訴到最高法院，仍舊以證據不足，維持原判，黃佩芬的死再也找不到兇手。

(中時新聞網)