指南客運紅27路公車昨（23）日傍晚5時許，行經淡水區中山北路擦撞上店家屋簷，造成車體3大面窗戶玻璃破裂，乘客們驚慌逃竄，駕駛卻繼續「淡定」駛回終點（交通局提供／戴上容新北傳真）

指南客運紅27路公車昨（23）日傍晚5時許，行經淡水區中山北路擦撞上店家屋簷，造成車體3大面窗戶玻璃破裂，乘客們驚慌逃竄，駕駛卻繼續「淡定」駛回終點，乘客憤而PO網爆料公社；指南客運回應，因巷道狹窄不易停靠，才會繼續行駛，已向商家、乘客致歉；交通局指出，業者管理不善將依法重罰。

指南客運的紅27路線公車是從淡水捷運站開往淡江大學；昨有網友在臉書爆料公社爆料，紅27公車昨（23）日下午5時，不慎撞到屋簷，造成車子右後方玻璃碎裂，車廂內充滿玻璃，嚇壞乘客，該司機卻沒有做任何處置繼續開往終點，乘客驚慌坐到終點站，離譜行徑令許多網友留言直呼「超誇張！」。

指南客運回應，司機知道車窗已破，也感覺後方乘客有騷動，但考量已接近總站，加上大忠街巷弄狹窄，沒有地方臨停，所以才會決定先將車輛開回總站再做後續處置，事後已由專人陪同司機前往花店道歉，並獲得對方諒解並表示不用賠償，後續也將逐一向當時車上的乘客致歉，並進一步檢討相關處置作為的SOP。

新北交通局表示，若遇到緊急事故，司機應立即停車，業者找另班車輛疏運乘客，事故車輛則拖吊處理，不能不顧乘客安全，繼續行駛，司機沒有緊急處置，影響乘客、路外安全，此況代表業者教育訓練有問題，除了會扣評鑑分數外，也因司機沒有緊急處理，業者管理不善，交通局將依公路法開罰9000元至9萬元，此案會祭出重罰。

(中時 )