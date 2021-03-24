文化資產局新任局長陳濟民表示，將「運用專業，尊重專業」，在既有的基礎上持續發展。（陳淑芬攝）

文化資產局新任局長由國立傳統藝術中心主任陳濟民由轉任，24日舉行交接儀式。文化部次長李連權監交時致詞表示，期許文資局健全文化資產生態體系，並進一步形成產業鍵，成為世界文資中心；陳濟民則強調，他將「運用專業，尊重專業」在既有的基礎上持續發展，一棒接一棒延續文資及人才傳承。

陳濟民曾任國立傳統藝術中心主任、文建會處長、國立臺灣美術館副館長、文化部主任秘書及國立台灣博物館館長等重要職務，交接典禮由文化部次長李連權監交，文資局代理局長張仁吉將印信交給新任局長陳濟民。會中多名人間國寶級重要文資人士及藝師，包括廖瓊枝、陳錫煌、林吳素霞、薛琴等人到場觀禮祝賀。

李連權表示，新任局長陳濟民擁有豐富的文化行政經驗及溝通協調能力，帶領文資局健全文化資產生態體系進一步形成產業鍵，讓國家文化資產價值能更深入國民生活，並讓文化資產成為建立台灣新文化重要支柱。

陳濟民則指出，文化資產局掌管全國文化資產保存、傳承及活化等工作，攸關台灣珍貴文化資產的完善保存，可謂任重道遠。他並感謝前人打下的良好基礎，持續推動文化資產的保存及傳承，自期在既有的基礎上持續發展，未來將致力於健全文化資產保存生態體系、法制環境及文資人才傳承等工作。

(中時 )