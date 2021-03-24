數據指出，基隆是全台漏水最嚴重縣市，漏水率達24.14％，自來水公司第一區管理處為讓基隆擺脫漏水王封號，24日在暖暖區與在地里長進行交流，並提供「水質檢測試驗藥包」，在遇到漏水問題時，能先檢測是否為自來水管問題，加速搶修。

自來水公司第一區管理處長李慶興表示，基隆山城開發早，地形高低落差大都要加壓送水，加上位處海港，貨車、拖車多、交通流量大，巷道狹窄地下管線密布，天然條件嚴苛，老舊逾齡自來水管線多汰換困難，所以漏水率高。

李慶興指出，自來水公司配合行政院降低漏水率計畫，2020年至2022年於基隆地區投入約8億元進行16件管線汰換工程，總計汰換55.1公里管線，並針對漏水嚴重進行專案改善，並委外辦理漏水檢測，另於管網重要節點增設水壓監測設備，以利供水調配並減少因水壓起伏造成破管機率。

自來水公司第一區管理處在交流會中提及，為讓各地能進一步研判是否為自來水管線漏水，提供「水質檢測試驗藥包」，並由人員在會中示範，試驗人員表示，操作前得先將瓶子簡單清洗，再用滴管將水裝入瓶中，約至八分滿，再倒入試藥，若為自來水，藥粉會與水中的餘氯產生化學反應，水質將變化呈淡粉紅色，需立即通報自來水公司到場處理，測驗後，也必須清洗瓶子，避免卡色，失去準確性。

另外，台灣西部地區嚴重缺水，基隆水源是否充足，對此，李慶興表示，基隆地區位處迎鋒面，降雨量較多，水情非常穩定，新山、西勢水庫都是滿水位，溪流水位也不錯，若有餘力還能北水南送。

(中時 )