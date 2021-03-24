方馨、簡沛恩、張洛君為王樂妍的妍美學SPA館開幕站台。（超級紅娛樂提供）

方馨、簡沛恩為王樂妍的SPA館開幕站台。（超級紅娛樂提供）

王樂妍投資的妍美學SPA館今開幕。（超級紅娛樂提供）

女星王樂妍在汐止投資妍美學美容SPA館24日開幕，圈內好友方馨、簡沛恩、張洛君都到場站台。王樂妍自從2018年演出《女力報到》系列的「張佳佳」的角色後，整個人生觀大改變，保守派的她，以前認為遙不可及的買房、投資股票及副業，短短三年內居然都一一實現了，她笑說：「過去也曾有想創業的想法，但常安於現狀沒有改變的動力，戲裡張佳佳的角色個性的確影響我很多想法，很多事情要身體力行才會有改變，加上閨密好友方馨、簡沛恩、張洛君三人的鼓勵，決定跨出舒適圈朝成功女強人的目標邁進。」

第一次創業的王樂妍之所以會選擇投資美容SPA館，主要是因愛美是女人的天性，她對保養相當重視，才會選擇自己最有把握的行業進行投資，加上館內的最新設備「晶盤浴」改善了她的水腫體質，讓自己狀態變得更好，讓她更具信心，因此才會遲了近三年的時間才完成開店的夢想。接連在汐止買房又開店，簡沛恩開玩笑說：「妳深耕汐止，是要選市議員嗎？張洛君接話：「要從里長開始選才對！」被問會不會親自為客人服務，她笑說：「這不是我的專長，我就是負責宣傳、負責聊天、招攬客人。」被虧如果她親自服務應該會被客訴吧！

方馨表示，她自己因為害怕創業壓力，所以一直不敢投資副業，但常常跟王樂妍說年經只有一次，想要就去做，不要讓自己留遺憾，她很開心自己的妹妹王樂妍跨出了這一步。她也開玩笑說本來想邀請最近很火的「鼠薯-鳳梨」一起來幫王樂妍加油打氣，結果「鼠薯」比她們都還忙，現在還在TVBS錄《女人我最大》節目沒辦法趕來，所以她只好帶來真的鳳梨預祝王樂妍的美容SPA館生意旺旺旺。

王樂妍表示：認識方馨真的是她的福氣，在自己最低潮時方馨一直陪伴她，也給她很多建議，「美容SPA館的成立，方馨姐也是很重要的幕後功臣，沒有她的鼓勵我也不會往前衝，所以我和全體股東討論，決定讓我的貴人方馨姐成為我們SPA館的第一位終身VIP，之後方馨姐只要來館內保養，絕對享有最尊貴的頂級服務」，樂得方馨笑說這個「鳳梨」果然送對了。

經營餐飲副業相當成功的簡沛恩以及在活動公關業界表現相當出色的張洛君，也以過來人身分給王樂妍加油打氣，兩人都說，想成為成功的創業者要先學會「忍」字，凡事都要親力親為，面對很多不合理的事都要忍，員工不受教要忍，遇到奧客也要忍，賺錢要忍住不張揚，賠錢要忍著撐下去，和氣才能生財。王樂妍聽到兩人的建議後頻頻點頭，因為在這次開店籌備過程中，的確遇到很多自己不懂的事，吃了不少悶虧，私下也常常請教簡沛恩和張洛君的經驗，才知道原來創業真的不是這麼簡單，也很佩服他們兩個的創業成績，期許自己的創業成績可以跟兩位一樣成功。

(中時 )