全球晶片供應和需求嚴重失衡，車用晶片不得不停產或減產，據韓媒報導，韓國半導體的產能已無法滿足車用晶片的需求，南韓政府向台灣尋求援助，希望可以獲得台積電和聯電的幫助。

據《中央日報》報導，韓國政府關係人士已於3月初拜訪台灣，向台灣商界人士和經濟部長王美花討論半導體採購事宜；據1名韓國政府關係人士表示，含三星在內的南韓半導體設備短期之間，無法滿足車用晶片的需求，必須要借助台灣台積電、聯電等的幫助。

該報導表示，車用晶片供應緊張，由於南韓政府因為「一中原則」與台灣並無邦交關係，而如今南韓政府關係人士來訪台灣，希望藉台積電、聯電等的協助，以緩解晶片供應的失衡，南韓車廠對車用晶片的急迫性顯而易見。

該報導稱，南韓汽車工業受到車用晶片短缺的影響，通用汽車於南韓的富平工廠產能利用率僅剩50%，現代汽車和起亞汽車第2季產能恐受到影響；此外，日本電裝公司為現代汽車的零件供應商，然電裝公司所使用的半導體有不少均來自瑞薩，而瑞薩主要生產車用晶片的工廠茨城縣於19日發生大火，產能也遭受到一定的影響。

(中時新聞網)