目前台灣約有4萬個社區，但有使用物業管理APP的社區約只有上萬個，潛在待開發的社區數量將近25,000個社區（約75％）。看好這塊市場，中保科（9917）集團在2020年年底新成立的軟體公司「史詩科技」，開發了「中保好生活APP」，預計2021年5月上線，搶入這塊市場。

中保科指出，今年預計下載目標約預計10萬次，服務到800個以上社區。

中保科技智慧系統本部副總經理張迺森表示，「中保好生活APP」，是顛覆傳統、新型態的智慧服務。除了有社區公告、領取包裹、掛號信等服務，「中保好生活APP」與其他品牌的差異在於，中保科集團可以把硬體與軟體做到一個完美結合，像是串連中保雲對講系統服務，中保好生活APP便是一個對講機。當用戶確認訪客身份後，中保好生活又變身為鑰匙，可遠端開門讓外送人員進入電梯、指定樓層，或開啟家裡大門。

「中保好生活APP」也能結合瓦斯電表等抄送、車輛進入、繳交管理費等服務，這些資料都能直接存在雲端便於事後查詢，這些情境都能在中保好生活APP上完成。

除此以外，中保好生活APP如同一個服務核心，能與社區附近商家結合，讓住戶透過APP點餐、找尋維修服務等，讓居民間更緊密互動，真正達到「一指搞定社區生活大小事」，以科技物館服務，取代傳統人力，創造高價值服務，提供社區住戶一個便利高效的生活。

一般來說，社區裝設對講機往往需要重新拉線，因施工複雜，讓換置成本高居不下，50戶以上的社區往往就需要上百萬建置費用。有鑑於此，中保科推出雲對講系統服務，只要在大樓門口裝設一台對講主機，插上電源並連結網路就可以使用，商辦用戶無須安裝室內對講機，只要使用手機APP設定，就能遠端遙控開門，整個建置費用約5～10萬元，可為大樓省下不少費用。

(工商 )