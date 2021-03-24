受惠資產處收益挹注，與去年家電銷售成長，聲寶（1604）董事會24日通過去年財報，每股純益4.86元、擬派發2.5元現金股息，雙創歷年來新高，以24日收盤價30元計算，現金殖利率高達8.3％。

聲寶表示，去年業績及獲利成長，主要來自資產處分收益，去年以18億元處分龜山廠房、挹注每股純益約3.3元。此外，本業方面，因去年天氣熱，帶動包括空調在內的家電銷售成長，本業每股純益約1.5元，較前年本業約每股1.1元收益，成長逾三成，由於以美元計價的原料因台幣升值、美元走跌，使成本降低，也使收益提高。

展望今年，聲寶以成長一成為目標，並加速土地資產活化開發，特別在空調與洗衣機二項主力產品，透過產品競爭力提升、經銷通路優化、提升廣宣力道，提高市占率，將是今年業績成長的主要力道，部分既有閒置資產也會評估活化、處分的可能性。

聲寶去年合併營收76.7億元、年增7.8％；營業淨利5.27億元，年增77％；營業外收支15.57億元、年增203％；母公司業主淨利17.96億元、年增143％；每股純益4.86元，亦較前年2元增加。

(工商 )