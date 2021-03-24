證交所表示，截至目前為止，上市公司共計949家（本國上市872家及第一上市77家），109年度財務報告公告申報期限為3月31日（周三）。為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財報公告申報事宜。

證交所並提醒上市公司，應同步公告申報「格式化財務報告」與「電子書」，以利投資人參閱上市公司的完整資訊。上傳至公開資訊觀測站之的電子書，其會計師查核報告及四大表核章等部分，應上傳已掃瞄相關人員簽章之文件，俾與實體財務報告一致。

為提高企業國際能見度，吸引外資投資，同時提升發行公司申報效率暨降低投資人閱讀XBRL文件之障礙，自108年第一季起正式採用Inline XBRL（iXBRL）申報。此一XBRL新格式技術運用，將使財務報告可直接以IE、Chrome等網際網路瀏覽器開啟閱讀，無需借助XBRL之專用軟體，具有機器可讀及人可讀之優點。

證交所表示，上開財務報告資訊，屆時投資人可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。

(工商 )