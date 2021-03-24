印度衛生部周三表示，印度發現新冠狀病毒的「雙突變體」（double mutant）新變種病毒株，在該國單日新增確診數與染疫死亡數雙雙創下新高之際，令人更加擔心印度疫情的發展。

馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）是印度疫情最嚴重的地區之一，但該國衛生部表示，目前尚不清楚是不是新變種病毒導致當地或其他邦的疫情急升。

此前印度也已報告數起英國、南非和巴西變種病毒的感染病例。

周三印度公布過去24小時的新增確診數達到47,262例，創下去年11月初以來新高記錄，使其累計總病例數達到1170萬例，僅次於美國與巴西。

此外，其過去24小時內死於新冠肺炎的患者增至275例，創下今年來新高，使累計染疫死亡人數超過16萬人。

在本周末的色彩節（Holi Festival）之前，數個邦已經宣布禁止舉辦大型聚會。印度衛生部表示，各邦已被強烈建議限制大眾參與節日活動。

受到疫情急升影響，印度政府並宣布擴大全國疫苖接種行動，將納入所有45歲以上成人，政府並呼籲民眾接受疫苗接種。

(時報資訊)