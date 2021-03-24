工紙代理銷售商寶隆(1906)今（24）日應邀召開法說，由於榮成(1909)可供外銷工紙噸數減少，使2021年前2月營收降至近6年低點，但預期下半年可望提供較多產能外銷，帶動銷量回升。公司將致力拓展工紙銷售市場，並持續推動資產活化政策。

寶隆2020年營收12.45億元、年減2.19％，為近5年低點，毛利率10.8％、營益率0.75％，優於前年6.22％、負1.2％，本業轉虧為盈。不過，受業外收益減少近42％影響，稅後淨利0.93億元、年減23.13％，每股盈餘0.62元，雙創近5年低點。董事會決議擬配息0.4元。

寶隆財務經理暨代理發言人徐維澤表示，公司目前代理銷售榮成的工紙產品，每年與榮成簽署的工紙銷售合約量均超過10萬噸，其中芯紙約75％、面紙約25％。去年工紙銷售量11.19億噸、年增3.13％。

寶隆2021年前2月自結營收0.67億元、年減達75％，為近6年同期低點。徐維澤說明，主因近期國內市況需求較佳，榮成可供外銷工紙噸數較少所致。

榮成財務長暨發言人鄒永芳對此表示，榮成預計上半年完成台灣紙箱廠產能升級改造，預期下半年可望有較多工紙產能給寶隆外銷，可望帶動寶隆外銷工紙銷售量提升。

(時報資訊)