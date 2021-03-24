車用電子及網通需求強勁，電感廠—臺慶科(3357)訂單滿載，為因應客戶強勁需求，臺慶科四大產品線同步擴產，新產能預計今年7月加入，若訂單狀況持續滿載，新產能預估可增加20%到25%營收，臺慶科總經理謝明良表示，目前訂單很滿，今年上半年可望較去年同期明顯成長，全年至少有兩位數以上成長，再創歷年新高。

臺慶科成立於民國64年，為被動元件電感廠，臺慶科在磁性材料領域擁有超過45年經驗，並透過垂直整合長期耕耘電感市場，目前主要產品包括；晶片磁珠、繞線電感、一體成型功率電感、共模濾波器及新型自動化網路變壓器，由於電感元件具有濾波去雜訊、抑制瞬間電流、防止電磁波干擾、電磁輻射遮蔽及功率轉換等功能，為各類電子產品電路不可或缺之電子零件，終端應用廣泛，涵蓋電腦及其周邊、通訊產品、行動裝置、車用電子、安全防護及監控、面板及顯示器等應用。

全球新冠肺炎疫情加速各項新科技應用，包括:各國持續推動5G基礎建設，5G智慧型手機換機潮啟動、智慧TV等智慧家庭產品、穿戴裝置、遠距生活推升資料中心建置需求，以及電動車與自駕系統等，新應用也為被動元件產品帶來成長新契機，臺慶科自2013年啟動營運策略改變，以自身由原料配方到積層製程、繞線製程、一體成型製程垂直整合，以及掌握材料特性的設計能力，搭配擁有有積層式、繞線式、一體成型式、封膠式及組裝式等多樣化製程方式，提供客戶彈性生產競爭優勢，鎖定車用、通訊等高毛利領域佈局，讓公司毛利率自2013年一路走揚，去年合併毛利率更高達32.59%，充分顯現轉型成果。

受惠於PC/NB、TWS(真無線藍芽耳機)、車用電子及網路設備需求自去年第2季起強勁成長，臺慶科業績快速攀升，109年合併營收達44.78億元，年成長率達33.59%，以上櫃前實收資本額9.1億元估算，每股盈餘為8.07元，營收及獲利均創下歷年新高。

目前臺慶科共有台灣桃園楊梅、江蘇省昆山及泗洪三個廠區，其中桃園廠主要產品為共模濾波器/網路變壓器/繞線電感/鐵芯/鐵氧體材料，約佔產值20%，昆山廠主要產品為積層晶片磁珠/電感，約佔產值10%，泗洪廠則是所有產品皆有，約佔產值70%；由於客戶訂單強勁，臺慶科今年預計投資6億元啟動擴產，其中網路變壓器預計擴產一倍，一體成型功率電感月產能預計從目前的7500萬顆增加至9000萬顆，新產能預計今年7月加入，若訂單狀況持續滿載，新產能預估可增加20%到25%營收。

值得一提的是，近年來臺慶科利用豐富材料及自動化生產經驗，成功開發出取代傳統人工製程生產的網路變壓器，此項新型自動化網路變壓器產品，因製程高度自動化，具有短交期、高品質、優異的抑制雜訊及防雷擊特性等優勢，提供給客戶解決傳統式變壓器交貨期長及成本不斷上漲的最佳選擇，由於此項產品價格與傳統變壓器已黃金交叉，去年起廣泛設計及使用在網通產品(路由器、交換機、機上盒、5G基地台等)及各項具有網路傳輸線接口之電子產品(電腦、電視、車用乙太網路等)。109年臺慶科在此項產品之佈局已開始收割，獲得客戶端之認同而使業績及利潤皆高度成長，且以目前市佔率仍有成長空間及客戶大量設計採用之趨勢下，預期新型自動化網路變壓器將成為公司持續成長之主要動能。

謝明良表示，目前訂單很滿，變數在上游IC元件，如無意外，今年上半年可望較去年同期明顯成長，全年至少有兩位數以上成長，再創歷年新高。

(時報資訊)