屏東縣政府致力縣內農產品拓銷海外市場，24日在高樹鄉綠地合作社舉辦「2021屏東鳳梨、蓮霧空運外銷加拿大記者會」活動，以500箱鳳梨及120公斤蓮霧空運外銷鋪貨至加拿大超市，拓展屏東果品外銷通路。

屏東縣長潘孟安、佳冬鄉農會總幹事林淑玲，屏東縣綠地合作社理事主席郭智偉、御賞屋有限公司總經理張錦娟等人共同出席見證。潘孟安說，縣府積極布局全球、突破拓展通路，與在地農民及農民團體，共同推廣行銷至新興市場。

潘孟安指出，今年迄今屏東鳳梨內外銷訂單高達3萬多公噸，外銷目前共計5,287公噸，出口值達1.9億元，出口國家地區以日本、香港、新加坡、韓國等，持續拓展市場如澳洲等國家。另外，屏東蓮霧外銷迄今共計572公噸，出口值達6千萬元，出口國家地區為香港、新加坡、加拿大等國家，在各方面都仍有長足的發展空間。

潘孟安表示，今年屏東鳳梨陸續空運、海運外銷至加拿大多倫多、溫哥華，確保最佳品質並受到當地僑胞、民眾歡迎，價格、銷量均有亮眼成績。今年因為疫情因素造成船運、航班調整，導致今年屏東蓮霧較慢空運到加拿大，讓加拿大朋友也能分享屏東蓮霧的甜蜜蜜。

縣府農業處表示，屏東縣鳳梨產期在每年2月到6月，種植面積約3,509公頃，為全台的第一大產區。主要產區從屏北內埔、高樹至萬巒等地，今年屏東鳳梨外銷致力突破拓銷海外市場，此次屏東蓮霧鳳梨空運外銷加拿大，預計將在加拿大掀起屏東果品風潮。

(工商 )