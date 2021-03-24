政府陸續擴大打炒房措施，永慶調查指出，73%民眾支持延長房地合一短期定義、逾半認為房市沒降溫，仍有59%看漲房價，永慶業務總經理葉凌棋認為，房地合一稅2.0立法實施前將會出現一波脫手節稅潮，若回溯至2016年，修法未定案前將會影響預售市場買氣，第二季房市表現不容過度樂觀。

葉凌棋表示，政府這波加重打炒房，房地合一、擴大信用管制打擊對象精準鎖定和短期投資客，以房地合一稅2.0來說，若回溯至2016年，持有滿一年不滿五年較受衝擊，立法實施前將會出現一波脫手節稅潮。尤其預售屋閉鎖期可能長達七至十年，對預售期間轉售、換約課重稅，轉售、換約案件將會大幅減少，對預售市場所受衝擊較大。

除了預售屋，成屋也會在立法實施前脫手，短期交易減少，自住、以及長期投資置產需成市場買盤主流；至於豪宅市場，以法人名義購買豪宅已無短期交易節稅效益，豪宅價格波動小，未來將呈個案表現。

自去年底以連續祭出二波的選擇性信用管制，葉凌棋表示，利用公司法人購買住宅囤房炒作減少，購買商辦、廠辦、店面不受影響，吸引更多資金可能轉向商用不動產，土地方面限貸也鎖定都市計劃的住宅區、商業區，但非都土地、有建廠開發需求的工業地則不會受影響。

葉凌棋認為，全球經濟穩定復甦，量化寬鬆持續，資金流向大宗商品市場所引發的通膨疑慮，恐讓全球金融市場震盪加劇，可能連帶影響國內房市表現。

國內政府陸續祭出的打炒房措施，第二波信用管制來管控資金源頭，房地合一稅2.0目前正送立院審議，尚未定案，是否回溯、預售屋納管等規範仍有諸多變數，都將左右今年房市交易量表現，預估今年上半年房市交易量在14.7-15.1萬棟左右，與基期較低、深受疫情干擾的2020年同期相比，可望成長5%-8%之間。

(工商 )