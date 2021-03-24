倫元投顧分析師陳學進表示，台股24日開低走低，終場下跌145.47點，跌幅0.9％，收在16,032.12點；櫃買指數則表現相對強勢，終場上漲0.96點，漲幅0.48%，收在200.34點；三大法人進出方面，外資續賣357.72億元，投信續買1.96億元，自營商賣超41.6億元，惟外資法人於台指期續賣2,241口多單，累計淨空單部位為28,218口，心態仍是呈現謹慎保守。

受美股23日下殺拉回、台積電ADR下挫、外資法人一路調節動作不斷的壓抑下，台股24日再度摜破10日線及月線位置區，使股市投資人心態籠罩在一股不安的氛圍中。

不過，儘管大盤短線震盪難免，惟股市若欲崩跌，必須有引動條件，通常是市場遭遇「系統性」風險，通常為難以控制的金融事件衝擊，股市才會瞬間反轉。反觀現在，股市顯然並沒有「泡沫化」的危機存在，頂多是短線加權指數漲多造成的震盪情況。

此外，就經濟面的角度觀察，受惠新冠疫苗於多國展開施打、美國政府推出大型紓困法案，全球經濟前景轉趨樂觀，預期在今年中可望重回疫情前水平；至於資金面，美國財政部長葉倫、美國聯準會（Fed）主席鮑爾均表示並不擔心通膨問題，仍將維持「量化寬鬆」基調不變。

個股方面，本周納入投資組合的榮科，獲利看俏，營運一路看旺至年底，配合趨勢走多向上、業內法人大戶心態積極偏多下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，面對高檔震盪、個股快速輪動的過程中，投資人只要避開部分高基期、累計漲幅已大的個股，而將資金轉進低基期、低位階、具轉機、前景展望佳的股票。基本上對於台股短線的震盪，不必過度擔憂。

(工商 )